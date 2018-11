später lesen Bitburg Traktor kippt auf Straße: zwei Menschen verletzt FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

(red) Ein neunjähriger Junge und ein Traktorfahrer sind bei einem Unfall am Freitag gegen 14.20 Uhr verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Fahrer eines Fendt-Traktors auf der L 5 von Rittersdorf in Richtung Bitburg unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen geriet.