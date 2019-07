Polizei : Traktor kippt, Fahrer unverletzt

Die Polizei im Einsatz. Foto: dpa/Friso Gentsch

Dreis-Brück Glück im Unglück hatte ein 57-jähriger Traktorfahrer bei einem Unfall mit seiner Maschine am Samstagvormittag in der Nähe des Industriegebietes „Radersberg“ in Dreis-Brück. Der Mann aus dem Kreis Cochem-Zell war als Lohnunternehmer mit Mulcharbeiten auf einer Wiese beschäftigt.