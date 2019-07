Brand : Traktor mit Ballenpresse und ein Hochsitz brennen und verursachen Flächenbrände im Landkreis Bitburg-Prüm.

Foto: tv/Wilfried Hoffmann

In Gindorf und zwischen Biersdorf und Rittersdorf hat es am Donnerstag gebrannt. In Gindorf brannte ein Traktor mit Ballenpresse. Das Feuer griff auf das Feld über, auf dem der Traktor stand.

Von Wilfried Hoffmann

Rund 3000 Quadratmeter haben dort gebrannt. Es waren mehrere Einheiten im Einsatz.