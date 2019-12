Trecker überschlägt sich mehrfach : Traktor stürzt 25 Meter Abhang hinab - Fahrer schwer verletzt

Foto: Florian Blaes

Hockweiler Ein Traktor ist am späten Samstagabend bei Hockweiler (Landkreis Trier-Saarburg) an einem Abhang 25 Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich mehrfach überschlagen. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von bla

Zu dem schweren Traktorunfall kam es gegen 22.40 Uhr auf einem Landwirtschaftsweg an der Kapellenstraße in Hockweiler.

Nach Polizeiangaben war ein Traktorfahrer am Ortsausgang in Richtung Franzenheim unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über den Trecker verlor und rechts von der Straße abkam. Dabei durchbrach der Traktor einen Stacheldraht-Weidezaun und stürzte etwa 25 Meter einen Abhang hinab. Dabei überschlug er sich mehrfach - laut Aussage der Feuerwehr bis zu fünf Mal. Schließlich kam die Landwirtschaftsmaschine völlig zerstört wieder auf den Rädern zum Stillstand. Anwohner, die durch den Unfalllärm aufgeschreckt wurden, alarmierten die Rettungskräfte.

Foto: Florian Blaes

Nach erster notärztlicher Versorgung wurde der Fahrer von Feuerwehrleuten mit einer Schleifkorbtrage aus dem Hang gerettet. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Trierer Krankenhaus.