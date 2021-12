Unfall : Traktor stürzt in Ürziger Weinberg ab und zerlegt sich in Einzelteile (Fotos)

Foto: Agentur Siko 48 Bilder Traktorunfall in Ürziger Weinberg

Ürzig In Ürzig ist am Dienstag ein Traktor in einem Weinberg abgestürzt. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um in schwierigem Gelände das verunglückte Fahrzeug zu bergen.

Am Dienstagvormittag, den 28. Dezember 2021, kam es wegen eines Unfalls zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften in den Weinbergen von Ürzig. Der Unfall passierte im Bereich der B 50 am Weinberg Schöne Aussicht.

Traktor stürzt bei Ürzig einen Weinberg hinunter

Bei Grünschnittarbeiten kam ein Traktor in Schieflage, als er die Seilwinde zum Abtransport von Schnittgut nutzte. Der Traktor rutschte anschließend den Steillagenweinberg hinab, zerlegte sich in mehrere Teile und kam mittig des Steilhanges zum Liegen. Ein vom Traktor abgerissenes Rad landete in der Mosel. Durch die Feuerwehren konnte das Wrack gesichert werden. Zu einem Personenschaden kam es glücklicherweise nicht.