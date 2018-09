später lesen Polizei Traktoranhänger kippt um, Dünger läuft aus FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



(mh) Einen Feuerwehreinsatz hat am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr ein 60-jähriger Traktorfahrer in Niederstadtfeld verursacht. Der Mann aus der Verbandsgemeinde Daun war mit seinem Traktor samt Anhänger auf der L 27 in Niederstadtfeld unterwegs.