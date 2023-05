Alarm in der Nacht Feuerwehren in der Eifel im Einsatz: Traktor brennt in Scheune

Gegen 0 Uhr am Dienstagmorgen wurden mehrere Wehren wegen eines Brandes in einer Scheune in Idenheim alarmiert. Dort brannte ein Traktor in der Scheune eines Bauernhofs. Nachdem der Traktor dort gegen 22 Uhr abgestellt worden war, stellte der Eigentümer später den Brand fest. Er versuchte noch vergeblich, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen. Es gelang ihm jedoch noch, den Traktor aus der Scheune zu ziehen, so dass am Gebäude kein größerer Sachschaden entstand. Das Landwirtschaftliche Gerät wurde allerdings ein Opfer der Flammen. Der Brand konnte schließlich von den Feuerwehren Idenheim, Idesheim, Eßlingen, Wolsfeld und Meckel, die mit 45 Kräften im Einsatz waren, gelöscht werden. Gegen 2 Uhr konnten die 45 eingesetzten Wehrleute den Einsatz beenden. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden am Traktor schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt die Ursache des Brandes gewesen sein. Im Einsatz war neben Feuerwehr und Polizei der Malteser Hilfsdienst Welschbillig.