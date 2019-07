Polizei : Traktorfahrer übersieht bei Zeltingen-Rachtig Motorrad: Zwei Verletzte

Foto: Fritz-Peter Linden

Zeltingen-Rachtig Bei einem Verkehrsunfall in Zeltingen-Rachtig sind am Donnerstag gegen 12.45 Uhr zwei Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Das teilt die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein Traktor aus Richtung Uferallee in den Brückenkreisel ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dabei übersah er ein Motorrad, das sich schon im Kreisverkehr befand. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei wurde der 57-jährige Motorradfahrer leicht und die 54-jährige Sozia schwer verletzt. Beide wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz befanden sich ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber, das Deutsche Rote Kreuz, der Malteser Hilfsdienst sowie die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.

(red/iro)