Zeugen gesucht : Traktorunfall in den Weinbergen

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Freitag, 25. Juni, gegen 12 Uhr, zu einem Alleinunfall eines Traktorgespanns in den Weinbergen von Waldrach, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Bei Arbeiten im Weinberg oberhalb des Friedhofswegs kam das Traktorgespann vom Weg ab und stürzte einige Meter den Abhang des Weinbergs hinab. Der Fahrer erlitt, nach derzeitigem Ermittlungsstand durch das Abspringen vom Gespann, leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugenhinweise an die Polizei Schweich unter 06502/915710