später lesen Bitburg Transporter beschädigt: Polizei sucht Zeugen Teilen

Twittern

Teilen



Ein Unbekannter hat am Freitag gegen 7.50 Uhr in Bitburg in der Wittlicher Straße einen geparkten weißen Transporter beschädigt. Laut Polizei handelt es sich vermutlich um einen silberfarbenen Toyota.