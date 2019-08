Unfall : Transporter fährt gegen Geländer

Bernkastel-Kues Zu einem Unfall auf in Höhe des Burgbergtunnels kam es am Donnerstagmorgen gegen 9:30 Uhr in Bernkastel- Kues. Nach Polizeiangaben durchfuhr ein Transporterfahrer den Tunnel und wollte bei Grün an der Ampel Richtung Mülheim abbiegen.

Da er zu schnell war, prallte er frontal in ein Geländer an der Kreuzung. Die Feuerwehr musste zunächst mit der Polizei die Bundesstraße absperren, auslaufende Betriebsstoffe wurden aufgenommen.

Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam in ein Krankenhaus. Am Geländer, das zur Mosel führt, entstand großer Sachschaden, ebenso am verunfallten Fahrzeug. Es musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Strecke etwa 30 Minuten voll gesperrt.