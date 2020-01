Polizei : Transporter in Dudeldorf sichergestellt

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Dudeldorf/Bitburg (red) Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wurde am Montagnachmittag in Dudeldorf von Beamten der Polizeiinspektion Bitburg ein bereits länger in der Ortslage abgestellter Lieferwagen überprüft.

