Feuer : Brennendes Gartenhaus in Trassem - 50 Feuerwehrleute beim Löscheinsatz (Fotos)

Foto: TV/Wilfried Hoffmann 14 Bilder Feuer in Gartenhaus in Trassem

Trassem In Trassem hat am Samstagmorgen ein Gartenhaus in Flammen gestanden. Jetzt ermittelt der Brandermittler, wie es zu dem Feuer kam.

Die Feuerwehr ist gegen 7.15 Uhr am Samstagmorgen zu einem brennenden Gartenhaus nach Trassem ausgerückt. Als die ersten Kräfte am Einsatzort eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Gartenhaus heraus. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das direkt angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Lediglich die Außenfassade wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Die Einsatzkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kam ermittelt jetzt ein Brandermittler der Polizei.