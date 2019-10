Trassem : Unbekannter beschädigt Gartenmauer

Trassem An der Einmündung Kirchstraße/Wiesenstraße in Trassem ist am Mittwoch, 16. Oktober, ein Unbekannter gegen eine Gartenmauer gefahren.

Der Fahrer fuhr anschließend einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Polizeibericht handelte es sich bei dem Wagen vermutlich um einen größeren silbernen oder weißen Omnibus, LKW oder ähnliches. Passiert ist der Unfall zwischen 8 und 15.30 Uhr.