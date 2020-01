Kriminalität : Trauergast stellt maskierte Einbrecher in Hinzert

Hinzert-Pölert Zwei maskierte Männer versuchen, mit einer Axt in ein Haus am Rande von Hinzert einzubrechen. Doch sie haben die Rechnung ohne einen Zeugen gemacht, der auf einer Beerdigung ist.

Hinzert-Pölert (vk/red) Zwei maskierte Männer versuchen, mit einer Axt in ein Haus am Rande von Hinzert einzubrechen. Doch sie haben die Rechnung ohne einen Zeugen gemacht, der auf einer Beerdigung ist.Der Mann gehörte zu den Trauergästen einer Beerdiung am Mittwoch, 8. Januar um 14.45 Uhr, als er am Ortsrand von Hinzert verdächtige Geräusche hörte.