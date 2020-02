Blaulicht : Traurige Nachricht: Der Busfahrer des Schulbusunfalls bei Mandern ist gestorben

Mandern Vor einer Woche wurden bei einem Schulbusunfall bei Mandern sechs Kinder verletzt. Nun erreicht volksfreund.de die Nachricht, dass der Fahrer des Busses gestorben ist. Gute Nachrichten gibt es von den Schülern.

Gute Nachrichten gibt es aber von den Insassen des Busses: Alle Kinder sind wieder wohlauf. Die Schulgemeinschaft der Realschule Plus in Kell am See zeigt sich bestürzt und drückt ihr Mitgefühl an die Hinterbliebenen aus.