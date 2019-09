Polizei : Treckerfahrer fährt auf Auto

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling. Foto: TV/Klaus Kimmling

Rittersdorf Ein Traktorfahrer ist am Mittwoch, 4. September, gegen 7.30 Uhr in der Schulstraße auf ein vor ihm fahrendes Auto aufgefahren. Nach Polizeiangaben musste der Pkw-Fahrer verkehrsbedingt bremsen. Dies soll der Führer des Treckers zu spät gesehen haben und deshalb in den bremsenden Pkw gefahren sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Anschließend habe er sich, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, von der Unfallstelle entfernt.