Ein Zeuge hat am Samstag um 12.20 Uhr an einem Feldweg in Höhe des Parkplatzes Betteldorf einen aufgebrochenen weißen Würfeltresor gefunden. Die Ermittlungen bezüglich der Herkunft dauern noch an. Hinweise an die Polizei Daun unter 06592/96260 oder pidaun@polizei.rlp.de