Polizei sucht Zeugen : Tresor aus Werkstatt in der Nähe der IHK gestohlen

Tresor aus Werkstatt in der Nähe der IHK gestohlen

Trier Die Polizei sucht nach den Verantwortlichen für den Diebstahl eines Tresors aus einer Werkstatt in Trier.

Ein Tresor ist bei einem Einbruch in eine Werkstatt in der Trierer Herzogenbuscherstraße gestohlen worden. Das teilt die Polizei am Freitagmittag mit.