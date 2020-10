Diebstahl beim Geldwechseln : Trickbetrüger auf dem Lidl-Parkplatz

Prüm Die Polizei sucht Zeugen, die etwas von einem Trickbetrug auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Prüm mitbekommen haben.

Auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Bahnhofstraße in Prüm ist ein älterer Mann am Donnerstag gegen 9.50 Uhr, OPfer eines Trickbetrügers geworden. Laut Polizei wurden mehrere Passanten auf dem Parkplatz von einem Mann, etwa 30 Jahre alt, nach Wechselgeld gefragt. Ein älterer Herr wechselte Kleingeld für den Mann. Im Rahmen des Wechselvorgangs wurde ihm Bargeld entwendet. Der Täter dürfte in Begleitung von mindestens zwei weiteren Personen gewesen sein. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Täter und einem mitgeführten Fahrzeug oder Kennzeichen geben können oder zur Tatzeit selbst nach Wechselgeld befragt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per Email pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.