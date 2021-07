Blaulicht : Trickdiebe spähen Bankkunden aus

Trier/Region Geschickte Kriminelle lenken Opfer während der Bedienung des Geldautomaten ab, beobachten die Eingabe der Geheimzahl und stehlen die Karte. So können Menschen sich schützen.

Die Kriminalpolizei warnt vor einer speziellen Art des Trickdiebstahls. Mehrere Fälle des sogenannten „Shoulder-Surfings“ seien aktuell in der Region vorgekommen, teilt die Kripo mit.

Shoulder-Surfer spähen die Geheimzahl der Bankkarten ihrer Opfer aus, während diese einen Bank­automaten nutzen und entwenden anschließend geschickt die EC-Karte. Dann heben sie, meist mehrfach, mit der erlangten Karte und PIN, Geld vom Konto der Geschädigten ab. So entstanden in zwei Fällen, in denen die Kriminalpolizei aktuell ermittelt, jeweils fünfstellige Schäden.