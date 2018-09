später lesen Polizei Trickdieb in der Kreisstadt unterwegs Teilen

(red) Ein 87-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Daun ist am Mittwochvormittag vor einem Supermarkt in der Trierer Straße in Daun von einem 30 bis 35 Jahre alten Mann, laut Polizei vermutlich Deutscher, angesprochen und nach Wechselgeld gefragt worden.