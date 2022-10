Geklaute Geldbeutel : Trickdiebe schlagen in der Vulkaneifel zu

Trickdiebe schlagen in der Vulkaneifel zu

Gerolstein/Hillesheim Am Freitag waren mehrere Trickdiebe in Gerolstein und Hillesheim unterwegs.

Wie die Polizei mitteilt, gingen die Trickdiebe gegen 10.30 Uhr in den Lidl in Gerolstein und entwendeten einer älteren Dame, nachdem sie sie in der Gemüseabteilung abgelenkt hatten, den Geldbeutel aus der Handtasche.