Polizei : Trickdiebe zocken Bankkunden mit neuer Masche ab

Trier Das Polizeipräsidium Trier warnt: Betrüger haben eine neue Masche entwickelt, um Kunden an Geldautomaten abzuzocken.

(red) Mehrere Fälle von Trickdieben an Bankautomaten, die ihren Opfern EC-Karten entwenden und anschließend versuchen, von den Konten Geld abzuheben, verzeichnet die Kripo in den letzten Tagen. Darauf weist das Polizeipräsidium Trier in einer Pressemitteilung hin. Auffällig an der Betrugsmasche sei, dass die Täter ihr Vorgehen im Vergleich zu zurückliegenden Taten verändert haben sollen.