Kripo ermittelt Trickdiebstahl in Konz: Polizei fahndet mit Fotos nach Tatverdächtigen

Wie die Polizei mitteilte, kam es am 28. Oktober 2023 zu dem Trickdiebstahl. Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige betraten gegen 11.30 Uhr die Gaststätte in der Konzer Brunostraße und verwickelten die Bedienung und anwesende Gäste in ein Gespräch, während einer der beiden Tatverdächtigen mehrere hundert Euro Bargeld aus der Kasse entwendete. Anschließend flüchten die beiden Männer in einem vor der Gaststätte mit Fahrer besetzten dunklen Auto mit vermutlich britischem Kennzeichen in unbekannte Richtung.