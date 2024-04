Seit Donnerstag 13-Jährige aus Trier wird vermisst – Polizei bittet um Hinweise

Seit Donnerstag (28. März) wird die 13-jährige Henna Golbs aus Trier vermisst. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, wurde Henna am besagtem Tag gegen 11 Uhr zuletzt in der Innenstadt gesehen und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage.