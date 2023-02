Vermisstensuche : 15-jähriges Mädchen aus Trier seit Montag vermisst

Trier Die Polizei sucht nach einer vermissten 15-Jährigen, die seit Montag verschwunden ist. Die Spur verliert sich am Trierweilerweg in Trier-West. Was bisher bekannt ist.

Die 15-Jährige Jolina Hengel aus Trier wird seit Montag, dem 6. Februar, vermisst. Die Jugendliche verschwand am Nachmittag nach einem Termin in der Trierer Innenstadt. Zunächst stieg sie in einen Stadtbus in Richtung ihres Wohnorts in Trier-Feyen. Eine Zeugin bestätigt jedoch, dass sie kurze Zeit später am Trierweilerweg in Trier-West ausstieg. Seitdem fehlt von der 15-Jährigen jede Spur. Jolina ist laut Polizei in der Vergangenheit bereits mehrfach ohne Absprache verschwunden.