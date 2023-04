Polizei schnappt Dieb 28-Jähriger klaut Auto und bricht in Trierer Tankstelle ein

Trier · Am frühen Freitagmorgen brach ein junger Mann in eine Tankstelle in der Ruwerer Straße ein. Dorthin kam er mit einem geklauten Auto – genutzt hat ihm das Fahrzeug später jedoch nichts mehr.

12.04.2023, 10:15 Uhr

Foto: TV/Fritz-Peter Linden