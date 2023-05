Opfer eines Verbrechens? 21-Jähriger Mann mit Stichverletzung im Bauch auf Trierer Brücke entdeckt - Rätselraten über Hintergründe

Auf welche Weise hat sich ein 21-jähriger Mann in der Nacht zum Samstag eine schwere Stichverletzung im Bauchbereich zugezogen? Noch steht die Trierer Polizei vor einem Rätsel, sucht Zeugen, die in der Nähe der Konrad-Adenauer-Brücke etwas Verdächtiges gesehen haben. Ein Passant hatte den verletzten jungen Mann am Freitagabend gegen Mitternacht auf der Brücke entdeckt und den Rettungsdienst alarmiert. Offenbar kam der 21-Jährige aus Richtung Stadt.