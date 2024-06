Gefahr für Leib und Leben 22-Jähriger wird in Trierer Nordbad reanimiert – Kriminalpolizei ermittelt

Trier · Ein junger Mann hatte am Samstag großes Glück, dass er einen Besuch im Freibad in Trier-Nord überlebt hat. Andere Gäste und Personal haben ihn gerettet. Warum jetzt die Kripo an dem Fall dran ist.

30.06.2024 , 13:09 Uhr

Fast wäre es im Nordbad in Trier am Samstag zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Personal und Badegäste haben Schlimmeres verhindert. Foto: Rainer Neubert