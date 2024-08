Flucht auf E-Scooter Junger Mann beraubt 72-Jährigen in Trier

Trier · Am helllichten Tag hat ein unbekannter Täter einen älteren Mann in der Bergstraße in Trier überfallen. Bei dem Versuch sich zu wehren hat sich der Geschädigte verletzt. Was zum Dieb bekannt ist.

14.08.2024 , 16:59 Uhr

Der Täter ist anschließend zunächst zu Fuß in Richtung Kronprinzenstraße geflohen (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat