Jahreswechsel 80 Einsätze in Trier: Das war an Silvester in der Stadt los

Die meisten Feuerwehreinsätze standen im Zusammenhang mit den Feiern zum neuen Jahr. Dazu gehörten mehrere brennende Mülleimer, in denen sich teils noch Reste von Feuerwerksbatterien fanden, so in Heiligkreuz, Irsch, auf dem Konstantinplatz und dem Viehmarktplatz in Trier. Auch in Konz brannte ein Müllcontainer.