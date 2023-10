Hubschraubereinsatz Vermisster 82-Jähriger in Olewig wieder aufgetaucht

Der 82-Jährige aus Trier wurde seit Sonntag 14 Uhr vermisst. Da die Polizei davon ausging, dass sich der Mann in einer möglicherweise hilflosen Lage befand, wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet. Zusätzlich zur Polizei und Feuerwehr Trier war am Sonntagabend auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Am Montagmorgen gegen 9 Uhr konnte der Mann schließlich in Olewig gefunden werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.