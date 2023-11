Wochenendbilanz Aggressiver Ladendieb und betrunkene junge Frau halten Trierer Polizei auf Trab

Am Samstag wurde der Polizei eine junge Frau in der Zuckerbergstraße gemeldet, die Passanten anpöbelte und mit Menschen sprach, die nicht da waren. Gegenüber der Streife verhielt sie sich direkt aggressiv und unkooperativ. So wurden die Beamten während der Personendurchsuchung mehrfach beleidigt und bespuckt, außerdem versuchte die Frau, sie durch Tritte in Richtung Unterleib zu verletzen.