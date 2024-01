Hatte Polizisten attackiert Trier-Olewig: Aggressiver Mann in Psychiatrie gebracht

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 14.30 Uhr zu einem öffentlichkeitswirksamen Polizeieinsatz in der Straße „Zur Mühle“ in Trier-Olewig. Ausgelöst wurde dieser durch einen stark alkoholisierten Mann (32) aus dem Stadtteil Olewig. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Mann zuvor anderen Personen gegenüber wiederholt massive Bedrohungen ausgesprochen, sodass Polizeikräfte sowie das Ordnungsamt der Stadt Trier vor Ort den Sachverhalt aufnahmen.