Blaulicht : Einkäufer müssen Trierer Alleencenter am Nachmittag verlassen – Feueralarm, aber kein Feuer

Einkäufer müssen Trierer Alleencenter am Nachmittag verlassen – Feueralarm, aber kein Feuer

Trier Alarm im Einkaufszentrum: Am Montagnachmittag mussten Kunden im Alleencenter Trier das Gebäude verlassen und ihren Einkauf abbrechen. Was dort passiert ist.

Das Alleencenter in Trier ist am Montagnachmittag vorübergehend geräumt worden. Per Durchsage wurden Kundinnen und Kunden dazu aufgefordert, das Gebäude zu verlassen.