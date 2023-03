Kontrolle in Trier Im Imbiss versteckt: Was eine betrunkene Radfahrerin nun erwartet

Insgesamt habe die Zahl der Wochenendeinsätze laut Mitteilung „auf einem vergleichbaren Niveau wie an den vergangenen Wochenenden“ gelegen. Neben 23 aufgenommenen Unfällen wurden die Polizisten auch wegen hilfloser oder psychisch kranker Menschen aktiv. Zudem appelliert die Polizei „aufgrund mehrerer Diebstähle“ am Wochenende daran, auf eigene Wertsachen zu achten. In Einzelfällen hätten Unbekannte Jacken, Portemonnaies und Smartphones an sich gerissen. „Tatorte waren alltägliche Umgebungen wie Gastronomie, Supermarkt und Krankenhaus“, wie es in der Mitteilung heißt.