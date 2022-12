Frau greift andere Frau vor Geldautomat in Trier an

Trier Am Dienstagmittag hat eine Frau eine andere Frau, die in einer Schlange vor einem Geldautomaten wartete, attackiert und verletzt. Danach ist sie geflüchtet.

Dabei wurde die Geschädigte laut Polizei am Kopf sowie an beiden Händen und an den Knien verletzt.