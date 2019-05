Polizei : Trier: Auto gerammt und einfach weitergefahren

Die Polizei Trier bittet in einem Fall von Unfallflucht um Zeugenhinweise.

(red) Ein unbekannter Autofahrer hat laut Polizei bereits am Donnerstag, 9. Mai, zwischen 8 und 10.30 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Herzogenbuscher Straße in Trier einen grauen VW-Touareg beim Ein- oder Ausparken im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Der VW-Touareg war dort auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 3 abgestellt.