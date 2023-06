Zeugen gesucht Kollision in Trier: Auto stößt mit achtjährigem Kind zusammen

Der Fahrer eines grauen 3er BMW Kombi wollte am 16. Mai gegen 7.50 Uhr aus der Ein-/Ausfahrt zu den Kreditinstituten in der Augustinusstraße auf die ebenfalls so genannte Augustinusstraße einfahren, als ein achtjähriger Junge auf seinem Fahrrad aus der Karl-Carstens-Straße auf dem dortigen Fußgängerweg fuhr, der diesen Bereich kreuzt. Die beiden stießen zusammen – dabei wurde der Junge leicht verletzt. Sowohl am Fahrrad als auch am Pkw entstand Sachschaden.