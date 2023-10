Ölwanne aufgerissen Auto prallt gegen Verkehrsinsel

Ein Autofahrer hat am Samstag die unliebsame Erfahrung machen müssen, dass eine Mittelinsel in einer Straße nicht zum Überfahren gedacht ist - so geschehen in Trier in der Bonner Straße.

07.10.2023, 15:47 Uhr

Foto: dpa/Lino Mirgeler

Von Siko Agentur