Straße zeitweise nur einspurig befahrbar Auto wird von LKW gerammt – Fahrerin verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmittag, 2. November, gegen 11.50 Uhr auf der B 53 in Höhe der Einfahrt Mäusheckerweg. Nach Angaben der Polizei wollte die 83-jährige Fahrerin nach links abbiegen und so auf die B53 in Richtung Trier-Ehrang auffahren. Dabei übersah sie offenbar den von links kommenden, bevorrechtigten LKW. Der Lastwagen versuchte noch, den Unfall mit einer Notbremsung zu verhindern, erwischte jedoch die Fahrerseite des Autos. Die 83-Jährige wurde dabei verletzt. Laut Polizeibericht wurde sie zu einer weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.