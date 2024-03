Mit mehr als 3,2 Promille Gegen Laterne gekracht und mit ausgelöstem Airbag weitergefahren

Erst ist er frontal gegen eine Straßenlaterne gefahren, sodass der Airbag ausgelöst wurde, dann hat er die Fahrt einfach fortgesetzt, und war zudem auch noch betrunken: Das hat sich laut Pressemitteilung der Polizei ein 41-jähriger PKW-Fahrer am Sonntagabend, 17. März, in Trier geleistet. Der Unfall passierte in der Aachener Straße, die Polizei stoppte die Fahrt in der Kölner Straße. Bei dem Mann wurde ein Alkoholwert von mehr als 3,2 Promille gemessen, sein Führerschein wurde sichergestellt.