Verursacher flieht nach Vorfall : Autofahrer schneidet Bus in der Trierer Nordallee – Fünf Verletzte

Trier Weil er von einem stark beschleunigenden Autofahrer gefährdet wurde, musste ein Busfahrer in Trier stark abbremsen. Dadurch wurden fünf Personen – darunter auch Kinder – verletzt. Jetzt läuft die Suche nach dem Autofahrer.

Ein Autofahrer hat am Mittwoch, 17. August, in Trier mit seinem Fahrzeug einen Bus geschnitten. Hierdurch kam es zu einem Unfall, bei dem fünf Personen verletzt wurden. Das teilt die Polizei am Mittwochmittag mit.

Demnach ereignete sich der Vorfall gegen 12 Uhr in der Trierer Nordallee. Der Linienbus fuhr auf der Busspur der Nordallee aus Richtung der Theodor-Heuss-Allee kommend und hielt zunächst an der roten Ampel an, um anschließend in Richtung des Simeonstiftplatz abzubiegen. Ein Autofahrer hielt mit seinem PKW ebenfalls bei rot neben dem Bus an.