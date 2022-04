Blaulicht : Autoknacker am Trierer Hauptbahnhof festgenommen

Nach dem Versuch ein Auto am Dienstagmorgen in Heiligkreutz aufzubrechen, flüchtete ein Mann vor aufmerksamen Zeugen. Wegen zahlreicher Hinweise konnte er kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden.

Am Dienstagmorgen um 10:40 beobachtete ein Zeuge in Trier-Heiligkreutz, wie ein 32-Jähriger sich an einem Auto auf dem Parkplatz eines Discounters zu schaffen machte, um ein Portemonnaie zu stehlen. Als der Mann versuchte mit einem Fahrrad zu flüchten, verfolgte in der Zeuge. Der 32-Jährige ließ das Fahrrad schließlich hinter sich, um zu Fuß zu flüchten, wodurch sich seine Spur zunächst verlor. Durch zahlreiche Hinweise weiterer Zeugen konnte der Mann kurze Zeit später von einer Polizeistreife am Trierer Hauptbahnhof festgenommen werden. Die späteren Ermittlungen ergaben, dass gegen den 32jährigen Tatverdächtigen ein Haftbefehl bestand.