Blaulicht : Fahrzeuge in Trier gestohlen - Mehrere Hunderttausend Euro Schaden (Update)

Foto: dpa/Carsten Rehder

Trier Am vergangenen Wochenende wurden in Trier mehrere Fahrzeuge vom Gelände eines Autohandels entwendet. Das Unternehmen war nicht zum ersten Mal von einem Diebstahl betroffen. Was bisher bekannt ist.