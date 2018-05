Trier: Einbrecher gehen mit brachialer Gewalt vor

Mit brachialer Gewalt haben Einbrecher eine Wohnungstür in der Trierer Bahnhofsstraße aufgebrochen. Die Beute: Schmuck und Bargeld. red

Passiert sei die Straftat am Freitag, 25. Mai, wie die Polizei am Montagmittag mitteilte. Die Einbrecher sind zwischen 8.45 Uhr und 12 Uhr in die Wohnung eingestiegen. Um die Tür aufzubrechen, setzten sie so viel Gewalt ein, dass der Schließbolzen herausbrach. Die Unbekannten durchsuchten die Wohnung. Neben Schmuck und Bargeld ließen sie außerdem einen grünen Rucksack der Marke Jack Wolfskin mitgehen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, Telefon: 0651/9779-2290 oder -0..