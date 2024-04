Trier Bei Personenkontrolle aufgefallen: 29-Jähriger mit verbotenen Tätowierungen

Bei einem 29-Jährigen stellte die Bundespolizei am Sonntagmittag (28. April) im Rahmen einer Personenkontrolle mehrere verbotene Tätowierungen im sichtbaren Bereich des Körpers fest. Dabei handelt es sich um verbotene Symbole und Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen mit rechtsextremistischem Bezug am Hinterkopf und Nacken. Weitere Tätowierungen befanden sich an Schienbein und Brust.