In Trierer Innenstadt Haben Sie auch gespendet? Polizei stoppt betrügerische Spendensammlerinnen in Trier

Wie die Polizei mitteilt, ist davon auszugehen, dass das Geld keinem karitativen Zweck zu Gute kommt, sondern in betrügerischer Absicht erlangt wurde. Die Gruppe soll in den letzten Monaten mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sein. Da gegen drei der vier Personen weitere Ermittlungsverfahren laufen und zu erwarten war, dass diese sich einem Verfahren entziehen könnten, wurden die Beschuldigten vorläufig festgenommen. Am darauffolgenden Samstag, 31. August, wurde die Untersuchungshaft angeordnet und die Beschuldigten wurden in die Justizvollzugsanstalt verbracht.