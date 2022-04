Warnung : Neue Betrugsmasche: Täterinnen bringen 72-Jährige mit falschem „Reinigungsritual“ um mehrere Tausend Euro

Trier Bereits am Mittwoch, den 30. März, haben zwei bislang unbekannte Frauen eine 72-jährige Frau aus Trier um mehrere Tausend Euro betrogen. Was ein Reinigungsritual wegen Verhexung damit zu tun hatte.

Die beiden Tatverdächtigen haben die Geschädigte laut Polizei am späten Vormittag des 30. März in der Fleischstraße, nahe des Hauptmarktes, in russischer Sprache angesprochen. Die Frauen behaupteten, die Geschädigte, die selbst auch russisch spricht, sei verhext worden und man müsse ein "Reinigungsritual" bei ihr durchführen. Zur Durchführung dieses "Rituals" benötige man Geld und Schmuck, den die Dame im Anschluss zurück erhalte. Nach der Durchführung des "Rituals" entwendeten die Tatverdächtigen die übergebenen Wertgegenstände.